US-Präsident Trump hat den Demokraten vorgeworfen, sich aus politischen Gründen gegen eine baldige Corona-Impfung auszusprechen.

Die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Harris, lege sorglose Anti-Impf-Rhetorik an den Tag, kritisierte Trump bei einer Pressekonferenz vor dem Weißen Haus. Den Demokraten missfalle, dass der Impfstoff in Rekordzeit entwickelt werde. Er könne vielleicht sogar noch vor der Wahl im November verfügbar sein, sagte Trump.



Harris hatte in einem Interview vor einer Einmischung der Regierung bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff gewarnt. Trumps Versprechen bezüglich des Impfstoffs könne nicht vertraut werden, weil er sich zwei Monate vor der Wahl verzweifelt nach einem Erfolg sehne.



Die Zulassung eines Impfstoff bis zur Wahl gilt als unmöglich. Die zuständige Arzneimittelbehörde könnte aber bei hinreichend guten Testergebnissen eine begrenzte Notfallgenehmigung erteilen.