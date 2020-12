Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Buyx, hat die Prioriät für ältere Menschen bei der anstehenden Corona-Impfung begründet.

Über 80-Jährige hätten ein vielhundertfach erhöhtes Risiko, schwer zu erkranken oder zu sterben, sagte Buyx in Deutschlandfunk Nova. Zu den Forderungen, bestimmten Berufsgruppen eine höhere Priorität einzuräumen, meinte sie, es gebe Unterschiede beim Ansteckungsrisiko. So sei etwa die Krankenschwester im Notdienst stärker gefährdet. Zudem komme sie auch mehr mit Menschen aus Risikogruppen zusammen. Buyx betonte, auch Kita-Personal und Lehrkräfte würden bei den Impfungen bevorzugt - auch wenn sie in der Priorität nicht ganz oben stünden.



Für sie als Medizinethikerin gebe es eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen. Darüber werde man aber vermutlich gar nicht reden müssen, weil die Menschen ein persönliches Interesse an einer Immunisierung hätten, um sich und ihre Lieben zu schützen, erklärte Buyx. So wie jetzt in der Pandemie wolle man doch nicht weiterleben. Politiker hatten sich für eine große Kampagne ausgesprochen, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu steigern.

