Der bayerische Wirtschaftsminister und Vorsitzende der Freien Wähler, Aiwanger, hat Vorhaltungen von Ministerpräsident Söder im Zusammenhang mit seinen Äußerungen über Corona-Impfungen zurückgewiesen.

Es sei eine bewusste Falschbehauptung, er habe erklärt, es sei nicht bewiesen, dass Impfstoffe wirkten, sagte Aiwanger der Deutschen Presse-Agentur. Er habe im Gegenteil gesagt, Impfen sei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Corona, aber es müsse freiwillig bleiben. Aiwanger nannte es eine -Zitat- "Unverschämtheit", ihn als Querdenker abstempeln zu wollen, weil er gegen eine Impfpflicht sei und mehr Sensibilität beim Thema Impfen von Unter-12-Jährigen einfordere.



Söder hatte im ZDF unter anderem gesagt, seine Sorge sei, dass sich Aiwanger in eine Ecke manövriere, aus der er nicht mehr herauskomme. Wenn man sich in die Nähe von Querdenkern begebe, müsse man aufpassen, dass man nicht als solcher identifiziert werde, meinte der CSU-Vorsitzende. Aiwanger ist Spitzenkandidat der Freien Wähler für die Bundestagswahl am 26. September.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.