Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, hat die Bedenken von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich wegen fehlender Langzeitstudien bei Corona-Impfstoffen zurückgewiesen.

Mertens sagte der Deutschen Presse-Agentur, neben den Zulassungsstudien wisse man aus den begleitenden Studien, dass es nur zu einigen Nebenwirkungen gekommen sei, die alle recht kurze Zeit nach der Impfung aufgetreten seien. In der Wissenschaft sei man sich einig, dass spät auftretende Nebenwirkungen nach einer Impfung so gut wie nie vorkämen. Kimmich hat sich wegen seiner Bedenken bislang nicht impfen lassen.



Regierungssprecher Seibert betonte in Berlin, er hoffe, dass Kimmich alle verfügbaren Informationen über die in der EU zugelassenen Impfstoffe noch einmal auf sich wirken lasse. Kimmich habe als Spieler des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft eine Vorbildfunktion. Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Buyx. Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Weidel, bezeichnete Kimmichs Entscheidung als dessen Privatsache.

Mehr zum Thema

+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10.)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 25.10.)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 24.10.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 24.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.