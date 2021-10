Die Bundesregierung hat an Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich appelliert, sich noch einmal Gedanken über eine Corona-Impfung zu machen.

Regierungssprecher Seibert betonte in Berlin, Kimmich habe als Spieler des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft eine Vorbildfunktion. Er hoffe, dass Kimmich alle verfügbaren Informationen über die in der EU zugelassenen Impfstoffe noch einmal auf sich wirken lasse. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Buyx, sagte bei Sky Sport News, der Fußballprofi sei schlecht beraten. Er sei einer Falschinformation aufgesessen. Sie machte aber zugleich deutlich, dass es sich um eine private Entscheidung handle.



Kimmich hatte am Wochenende erklärt, er habe sich bislang aus Sorge vor möglichen Langzeitfolgen nicht gegen Corona impfen lassen. Daraufhin gab es von zahlreichen Experten Widerspruch.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.