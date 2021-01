Derzeit läuft in vielen Bundesländern die Terminvergabe für die Corona-Impfungen an. In Nordrhein-Westfalen lief der Start nicht wie gewünscht, auch wenn Ministerpräsident Laschet von einem Erfolg spricht. Doch viele Impfwillige sind zunehmend ungeduldig.

Gibt man bei Twitter den Suchbegriff "Impftermin" ein, findet man zahlreiche Beschwerden über die für die Vergabe zuständigen Behörden. So schreibt eine Userin: "Habe versucht, einen Impftermin für meine Schwester zu bekommen. Online Chaos. Telefonisch nette Gespräche. Letzte Auskunft: In Bottrop keine Termine bis Ende März." Und eine andere: "Läuft ja bei uns super.. mein Opa hat auch ein neues Hobby - Impftermin ergattern bei komplett überlaufenen callcentern ... wie lange hattet ihr jetzt Zeit für nen Plan? Ein Jahr?" Ein weiterer Nutzer hatte dagegen mehr Erfolg: "Juhu ein Teil ist geschafft. Meinen Vater konnte ich heute für zwei Impftermine anmelden. Den ersten Ende März, den zweiten Mitte April."

Startprobleme in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg

Dass es gerade in Nordrhein-Westfalen beim Start der Terminvergabe nicht eben rund lief, bestreitet niemand. Die Opposition und die schwarz-gelbe Regierung in dem Bundesland bewerten das aber völlig unterschiedlich. Im Düsseldorfer Landtag sprach der SPD-Abgeordnete Neumann von einem Tiefpunkt in der Pandemie-Politik. Das Vergabesystem sei ein technisches Monstrum, mit dem selbst Enkel nicht umgehen könnten. Regierungschef Laschet weist die Kritik zurück. Es sei doch lebensfremd zu glauben, dass das gut gehe, wenn alle gleichzeitig zum Hörer griffen, sagt der CDU-Chef. Und er verweist auf eine Zahl, die tatsächlich hoffen lässt: In den ersten beiden Tagen der Terminvergabe seien bereits jeweils zwei Impftermine an 275.000 Personen vergeben worden.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält dennoch das Verfahren der Anmeldung in Nordrhein-Westfalen für falsch. Es gebe Bundesländer, in denen man sich als Impfwilliger registriere und dann per Mail einen Terminvorschlag bekomme, sagte Vorstand Brysch der Deutschen Presse-Agentur.



In Brandenburg ist man nicht zufrieden mit den Impfungen, insbesondere wegen der Lieferschwierigkeiten der Hersteller Biontech/Pfizer. Wegen der Verzögerungen mussten 9.000 Impftermine verschoben oder abgesagt werden. Das ärgert auch Vertreter der schwarz-rot-grünen Koalition. In Brandenburg können die Termine nur über eine Hotline und nicht online vereinbart werden.

Niedersachsen rechnet mit hohem Ansturm

In Niedersachsen beginnt die Terminvergabe an diesem Donnerstag (28.1.). In weiser Voraussicht haben die Verantwortlichen schon im Vorfeld klargemacht, dass auch hier mit einer Überlastung der entsprechenden Webseite und der Hotline zu rechnen ist. Dennoch gibt es schon jetzt Kritik, wie der NDR berichtet. Falk Garbsch, Sprecher des Chaos Computer Clubs (CCC), bemängelt, dass die Digitalisierung der Verwaltung offenbar verschlafen worden sei. Das könne nicht einfach nur an der hohen Zahl der Nutzer liegen. Immerhin machten die großen sozialen Netzwerke den ganzen Tag nichts anderes.



In Schleswig-Holstein ging man einen anderen Weg. Das Bundesland beauftragte die Firma Eventim mit der Vergabe der Impftermine. Der Ticket-Händler sieht sich für den Ansturm gut gerüstet, denn die verwendete Technik ist auf die Vergabe von Karten für Popkonzerte oder Fußballspiele ausgelegt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 27.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 21.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 26.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.01.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.