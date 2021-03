Im Streit um die Impfstrategie der Europäischen Union hat EU-Kommissions-Vizepräsident Timmermans Versäumnisse eingeräumt.

Bei der Bestellung der Mittel seien sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten Fehler gemacht worden, sagte Timmermans dem "Tagesspiegel am Sonntag". In der jetzigen Situation gehe es aber darum, dass ganz Europa Impfstoff bekomme. Ein gemeinsames europäisches Vorgehen sei auch im Interesse der reicheren Staaten wie Deutschland erfolgt.



Kritiker werfen der EU-Kommission unter anderem zögerliches Handeln und strategische Fehler bei der Bestellung von Impfstoffen vor. Auch die Verteilung der Impfstoffdosen wird von einigen Mitgliedstaaten als ungerecht empfunden. Sechs Länder haben sich offiziell bei EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen beschwert - darunter Österreich, Bulgarien und Tschechien.

