Kanadas Expertengremium für die Corona-Impfkampagne empfiehlt offenbar die Aussetzung des Mittels von Astrazeneca für Menschen im Alter unter 55 Jahren.

Das Komitee habe Sicherheitsbedenken, heißt es in Medienberichten. Mitte März waren auch in Deutschland Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca mehrere Tage vorsorglich ausgesetzt worden. Nach einer erneuten Prüfung erklärte die Europäische Arzneimittelbehörde, das Präparat sei sicher. Doch werde in den Hinweisen eine Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln in Hirnvenen hinzugefügt.



Heute stoppte der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen die Impfungen von Frauen unter 55 mit Astrazeneca. Nachdem eine 47-Jährige vergangene Woche gestorben war, sei dem Kreis nun der Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung einer 28-Jährigen nach der Impfung gemeldet worden, hieß es.

