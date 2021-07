Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender der Freien Wähler, Aiwanger, hat den Druck auf Ungeimpfte in der Corona-Krise kritisiert.

Es sei wirklich falsch sie als verantwortungslos zu brandmarken, sagte er der Neuen Zürcher Zeitung. Es gebe einen zweistelligen Prozentsatz in der Bevölkerung, der sich persönlich gegen eine Impfung entschieden habe, warum auch immer. Das müsse man akzeptieren. Es sei auch aus medizinischen Gründen unklug, Druck auszuüben. Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) hatte Aiwanger jüngst in einer Pressekonferenz dazu gedrängt, öffentlich zu erklären, warum er nicht geimpft sei. Aiwanger betonte nun, er selbst sei kein Impfgegner. Wer sich impfen lassen wolle, möge es tun. Bei den Impfkonzernen und in der Wissenschaft sei einiges schief gelaufen. Was heute nur für die Älteren geeignet sein sollte, habe man morgen plötzlich nur für die Jüngeren empfohlen, dann wieder andersherum. So erzeuge man Verunsicherung.



Zudem kritisierte Aiwanger den Einfluss, den bestimmte Personen durch mediale Aufmerksamkeit erfahren. Man müsse sich schon wundern, wie schnell die öffentliche Meinung auf Leute losgehe, die nicht dasselbe sagten wie einige Fernseh-Virologen. Man dürfe sich als Gesellschaft nicht - Zitat - "von den Lauterbachs dieser Republik in die Enge treiben lassen", führte er mit Blick auf den SPD-Gesundheitspolitiker und andere aus. Die pragmatischen Stimmen würden lauter. So sei die Mehrheit froh darüber, dass die Freien Wähler auf Abschaffung der Maskenpflicht an den bayrischen Schulen hingewirkt hätten.

