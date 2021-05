Ärztepräsident Reinhardt hat vor einem wachsenden gesellschaftlichen Druck auf Eltern gewarnt, ihre Kinder gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Die Datenlage zu Risiken und Nutzen sei noch so unzureichend, dass man keine Empfehlung abgeben könne, sagte Reinhardt der Zeitung "Rheinischen Post". Auf keinen Fall dürfe die Teilnahme am Unterricht von einer Impfung abhängig gemacht werden. Dies wäre nichts anderes als eine Corona-Impfpflicht durch die Hintertür.



Die EU-Arzneimittelbehörde EMA berät heute über die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren. Bund und Länder hatten sich gestern darauf verständigt, dass sich Kinder dieser Altersgruppe ab dem 7. Juni impfen lassen könnten, wenn die EU-Behörde grünes Licht gibt.



Nach den Worten von Kanzleramtsminister Braun sollen in Deutschland alle Erwachsenen sowie alle Kinder ab 12 Jahren bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot bekommen. Er halte das für realistisch, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Wörtlich erklärte Braun: "Mitte September wollen wir durch sein, dass alle geimpft sind."



Die Virologin Protzer von der Technischen Universität München hält es für denkbar, dass die Ständige Impfkommission eine Empfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen ausspricht. Auch könne die familiäre Situation wichtig sein, sagte Protzer im Deutschlandfunk. Sie verwies zum Beispiel auf krebserkrankte Eltern, die vor einer Ansteckung geschützt werden müssten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 28.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.05.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.05.)

+ Zusätzliche Infektion: Warum in Indien unter Covid-19-Patienten der "Schwarze Pilz" grassiert (Stand 22.05.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 22.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.