In der Debatte über Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche hat die Ständige Impfkommission der Politik vorgeworfen, Druck ausüben zu wollen.

Das Gremium werde vorerst keine generelle Empfehlung zur Immunisierung von 12- bis 16-Jährigen aussprechen, erklärte das Kommissionmitglied Terhardt im RBB-Hörfunk. Dafür sei die Datenlage noch nicht ausreichend. Erwartungen seitens der Politik in diese Richtung nannte er empörend. Zudem nehme das Vertrauen der Menschen in die Arbeit der Stiko durch die wiederholten Angriffe Schaden.



In den vergangenen Wochen hatten wiederholt führende Politiker von der Ständigen Impfkommission verlangt, ihre Haltung zu überdenken.

