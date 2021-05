Der Verband der Hausärzte fordert, dass Kinder ab zwölf Jahren in Arztpraxen und nicht in Impfzentren und Schulen geimpft werden.

Jugendlichen sollte man gerade nach den Turbulenzen der vergangenen Monate kein Chaos bei der Impfung zumuten, sondern ihnen eine ruhige, vertrauensvolle Atmosphäre bieten, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Hausärzte, Richter-Scheer, der Nachrichtenagentur Reuters. Das sei nur in den Haus- und Kinderarztpraxen möglich. Impfzentren schieden aus, schon weil Eltern als Erziehungsberechtigte mit vor Ort sein müssten. Damit hätte man eine sehr große Personenzahl in den Impfzentren. Es sei ungünstig, aus dem Impfen eine "Massenveranstaltung" zu machen", warnte sie.



Auch die Schulen eignen sich nach Ansicht der Verbands-Vizepräsidentin nicht - ebenfalls wegen der nötigen Begleitung der Eltern. Man habe zwar in den 70er Jahren auch Pockenimpfungen in Schulen durchgeführt. "Aber die Zeiten haben sich geändert. Eltern wollen heutzutage häufiger dabei sein – und vielleicht mit diskutieren".



In den USA können sich Kinder ab zwölf Jahren ab heute impfen lassen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 13.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die uarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist(Stand 13.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 13.05.)

Test und Schutz

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 13.05.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 03.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.05.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 11.5.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 10.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.