Der EU-Parlamentarier Liese hat im Streit um Lieferkürzungen des Corona-Impfstoffs der Firma Astrazeneca für die EU Export-Verbote angeregt.

Wenn die EU merke, dass sie an der Nase herumgeführt werde, müsse sie über solche Beschränkungen nachdenken, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Astrazeneca produziere in mehreren europäischen Ländern, die Abfüllung des Impfstoffs erfolge auch im deutschen Dessau. Liese forderte das Unternehmen zu einer schnellen Kurskorrektur auf, ansonsten drohe ein katastrophaler Imageschaden. Zum Vakzin selbst sagte Liese, es sei nicht das Beste, was man kriegen könne, habe aber eine sehr gute Qualität.



Das britisch-schwedische Unternehmen Astrazeneca hatte angekündigt, anstatt der vertraglich mit der EU vereinbarten 80 Millionen Dosen seines Impfstoffs nur 31 Millionen Dosen im ersten Quartal zu liefern. Länder wie Großbritannien sind jedoch nicht von Kürzungen betroffen.



Mit der Zulassung des Impfstoffs in der EU wird in dieser Woche gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.