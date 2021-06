Die katholische Hilfsorganisation Malteser International hat die Unterstützung für die Corona-Impfkampagne in Afrika als unzureichend kritisiert.

Die afrikanischen Länder könnten sich keine eigenen Impfstoffe leisten, sagte der Leiter der Afrika-Abteilung, Hansen, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Darum seien sie komplett abhängig von der Covax-Initiative, die unter dem Dach der WHO und der EU einen weltweit gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten will.



Im Schnitt seien in Afrika nur 1,5 Prozent der Bevölkerung geimpft, betonte Hansen. Wegen der Delta-Variante sei die Lage in Südafrika, Uganda und der Republik Kongo besonders dramatisch. Die Länder bräuchten neben der schnellen Bereitstellung von Impfstoff auch Unterstützung bei den Impfkampagnen vor Ort. Ebenso sei es dringend nötig, Sauerstoff und Aufbereitungsgeräte zur Verfügung zu stellen.



Die Hilfe für Afrika sei auch im europäischen Interesse, sagte Hansen. Denn bei einer niedrigen Impfquote steige die Gefahr, dass sich neue Mutanten bildeten, die auch Europa und den Rest der Welt bedrohen könnten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 28.06.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 26.06.)



+ Inlands-Urlaub: Regelungen in den Bundesländern (Stand 16.06)



+ Mutation: Informationen über die Delta-Variante (Stand: 24.06.)



+ Vakzine: Nebenwirkungen der Impfstoffe (Stand 23.06.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



+ Kinder: Wie sinnvoll sind Covid-Impfungen für Kinder? (Stand 13.06.)



+ Schwangere: Sollten sich werdende Mütter impfen lassen? (Stand 22.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.