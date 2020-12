Zum Start der Corona-Impfungen in Deutschland können Interessierte mögliche Nebenwirkungen über eine neue App melden.

Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) ist die Anwendung "SafeVac 2.0" für Smartphones in den App-Stores herunterzuladen. Geimpfte können dabei Auskunft geben, wie sie eine Immunisierung vertragen haben. So könne man dazu beitragen, weitere Erkenntnisse über Corona-Impfstoffe zu gewinnen. Teilnehmende sollen dazu in bestimmten Zeitabständen über die App nach gesundheitlichen Beschwerden befragt werden. Gefragt werden soll demnach auch, ob die Impfung vor einer Infektion geschützt hat oder diese trotzdem auftrat.



Die Informationen werden den Angaben zufolge verschlüsselt auf dem Smartphone gespeichert und mit einer Zufallsnummer an das PEI übermittelt, sobald eine Online-Verbindung besteht. Auch über eine Internetseite gibt es laut Bundesgesundheitsministerium die Möglichkeit, mögliche Nebenwirkungen zu melden.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.