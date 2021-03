Österreich verhandelt nach eigenen Angaben mit Russland über den Kauf von einer Million Dosen des Corona-Impfstoffs Sputnik V.

Bundeskanzler Kurz erklärte, bei Impfstoffen dürfe es keine "geopolitischen Scheuklappen" geben. Es zähle allein, ob der Stoff wirksam und sicher sei.



In der Europäischen Union ist das russische Mittel noch nicht zugelassen. Bisher hatte Kurz erklärt, Sputnik V werde in Österreich erst eingesetzt, wenn die europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht gegeben habe.



Ungarn verimpft das Präparat bereits auf Grundlage einer nationalen Genehmigung. Weltweit ist Sputnik V bisher in mehr als 50 Ländern zugelassen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.