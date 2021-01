Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat ein höheres Tempo bei den Impfungen gegen das Coronavirus gefordert.

Es nutze nichts, wenn die Versorgung sich erst im zweiten Quartal bessere, sagte die SPD-Politikerin im ZDF. Allein in der Landeshauptstadt Schwerin brauche man 600 Impfdosen pro Tag, es stünden aber nur 600 pro Woche zur Verfügung. Bundeskanzlerin Merkel will im Tagesverlauf mit den zuständigen Ministern über die Impfstoff-Produktion reden. Gesundheitsminister Spahn hatte erklärt, bis zum Sommer werde es ein Impfangebot für alle geben.



Das Robert Koch-Institut meldete heute einen Höchstwert bei den täglichen Todesfällen, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden. Demnach starben weitere 1.244 Menschen an oder mit dem Virus. Die Zahl der Neuinfektionen betrug etwas mehr als 25.000.

