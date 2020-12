Bundesgesundheitsminister Spahn hat zusätzliche Anstrengungen für mehr Impfdosen gegen das Coronavirus angekündigt.

Der CDU-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, es gebe gemeinsame Bemühungen mit dem Mainzer Hersteller Biontech, eine zweite Produktionsstätte in Deutschland zu schaffen. Gleichwohl werde der Impfstoff zunächst knapp sein, räumte der Minister ein. Nach seinen Angaben wird für den Januar mit drei Millionen Impfdosen gerechnet und für das gesamte erste Quartal mit 11 bis 13 Millionen.



Heute waren in den Bundesländern Befürchtungen bezüglich einer zu schleppenden Versorgung Deutschlands mit Impfstoff laut geworden. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sagte dem Fernsehsender RTL, man müsse es in der ersten Runde wenigstens schaffen, alle Pflegeheime abzusichern. Bayerns Ministerpräsident Söder meinte gegenüber "Bild am Sonntag", beim Einkauf der Impfstoffe brauche es mehr Tempo.



Gestern hatte die Bundesregierung bekanntgegeben, sich insgesamt rund 46 Millionen zusätzlicher Dosen gesichert zu haben. In Deutschland soll nach den Weihnachtsfeiertagen mit den Impfungen begonnen werden.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.