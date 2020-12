Bundesgesundheitsminister Spahn hat zusätzliche Anstrengungen für mehr Impfdosen gegen das Coronavirus angekündigt.

Der CDU-Politiker sagte am Abend im ARD-Fernsehen, es gebe gemeinsame Bemühungen mit dem Mainzer Hersteller Biontech, eine zweite Produktionsstätte in Deutschland zu schaffen. Gleichwohl werde der Impfstoff zunächst knapp sein, räumte der Minister ein. Gestern waren in einigen Bundesländern Befürchtungen bezüglich einer zu schleppenden Versorgung Deutschlands mit dem Impfstoff laut geworden.



Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will heute ihr Gutachten zum Biontech/Pfizer-Vakzin veröffentlichen. Die Freigabe durch die Behörde in Amsterdam ist Voraussetzung für eine Marktzulassung in der EU. In mehreren Ländern, darunter in den USA, haben Biontech und sein US-Partner bereits provisorische Genehmigungen für ihr Produkt erhalten, dort wird bereits geimpft. In Deutschland soll nach den Weihnachtsfeiertagen damit begonnen werden.

