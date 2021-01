Bundesgesundheitsminister Spahn hat Kritik an der Strategie für die Corona-Impfungen zurückgewiesen.

Die derzeit in Deutschland verfügbaren Impfdosen seien genau die Größenordnung, die er seit Wochen angekündigt habe und die im Kabinett auch besprochen worden sei, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen mit Blick auf Kritik des Koalitionspartners SPD. Wegen der zunächst relativ geringen Zahl der verfügbaren Dosen müsse bei der Impfung priorisiert werden, führte Spahn aus. Gerade in Pflegeheimen, die zuerst dran seien, seien die Impfungen aber etwas aufwändiger. SPD-Generalsekretär Klingbeil hatte Spahn zuletzt attackiert und von einem Chaos rund um den Impfstart gesprochen.



Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, forderte unterdessen die Bundesländer auf, einheitliche Impfregeln zu erlassen. Es brauche eine durchgängige Klarheit für alle Impfberechtigten, wie sie an ihre Immunisierung kämen, sagte Westerfellhaus im Deutschlandfunk. Er kritisierte, dass in einigen Bundesländern die Menschen angeschrieben würden, in anderen müssten sie sich eigenständig um Termine bemühen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.