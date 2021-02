Vor den anstehenden Öffnungen der Grundschulen und Kindertagesstätten am kommenden Montag in vielen Bundesländern hat die Debatte um frühere Impfungen an Fahrt aufgenommen. Bildungsgewerkschaften und Lehrervertreter forderten besondere Rücksicht auf den Gesundheitsschutz. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, es werde immer wahrscheinlicher, dass Kita- und Grundschulbeschäftigte vorgezogen würden.

Es sei gesellschaftlich sehr wichtig, dass Kitas und Grundschulen wieder öffnen könnten, meinte Spahn. Am Montag beginnt in zehn Bundesländern in vielen Einrichtungen wieder Präsenzunterricht, und die Kitas nehmen mehr Kinder auf. Weil dort aber Abstand nicht möglich sei, wolle man die Beschäftigten zügig in die nächsthöhere Gruppe zwei nehmen und früher ein Impfangebot möglich machen, , so der CDU-Politiker.

Lehrkräfte eigentlich erst im Sommer an der Reihe

Kita- und Grundschulbeschäftigte stehen nach der aktuellen Impfverordnung in Gruppe drei und wären damit voraussichtlich erst im Sommer dran.

Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder hatten das Gesundheitsministerium bei ihrer jüngsten Beratung gebeten, zu prüfen, ob Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher früher dran kommen könnten. Dafür müsste die geltende Impfverordnung geändert werden.



Vertreter mehrerer Bundesländer haben sich inzwischen dafür ausgesprochen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha erklärte, eine entsprechende Änderung sei in Arbeit. Eine Grundsatzentscheidung solle am Montag aller Voraussicht nach in der Gesundheitsministerkonferenz fallen, sagte der Grünen-Politiker. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Reimann (SPD) sagte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", alle Öffnungsszenarien sähen völlig zurecht eine hohe Priorität für den Bildungsbereich vor. Da sei es nur folgerichtig, auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher mit einer höheren Priorität als bisher zu impfen. Die Landesregierung habe dieses Anliegen "schon mehrfach auf Bundesebene vorgetragen", sagte Reimann. Sie hoffe sehr, dass die Impfverordnung des Bundes bald angepasst werde.

Giffey: "Kindeswohl zu Hause in Gefahr"

Bundesfamilienministerin Giffey verteidigte die geplanten Schul- und Kita-Öffnungen. Man könne die Kinder nicht noch viel länger zuhause lassen, weil sonst der Kinderschutz und das Kindeswohl in Gefahr seien, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Giffey verwies auf Probleme wie Vereinsamung, Bewegungsmangel und entstehende Bildungs- sowie Bindungslücken.



Bildungsgewerkschaften und Lehrervertreter forderten mit Blick auf die Öffnungen besondere Rücksicht auf den Gesundheitsschutz. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, nannte es zwar richtig, schrittweise wieder mit dem Unterricht in den Schulen zu beginnen - dies gelte aber nur in Regionen mit niedrigem Infektionsgeschehen.



Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tepe, äußerte sich skeptisch: Die Länder, die jetzt ihre Schulen öffnen, gingen ein hohes Risiko - für die Gesundheit der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern.

