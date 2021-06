Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Midyatli fordert von Gesundheitsminister Spahn mehr Engagement für abgehängte Bevölkerungsschichten bei den Schutzimpfungen gegen Covid-19.

In den USA könne man sehen, dass die Impfbereitschaft unter anderem in sozial benachteiligten Quartieren abnehme, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das sei nicht allzu verwunderlich, da diese Menschen es gewohnt seien, dass man sich kaum um sie kümmere. Die für kommende Woche in Deutschland geplante Aufhebung der Impf-Priorisierung komme hauptsächlich gut informierten und durchsetzungsstarken Menschen zugute. Die Politik müsse daher verstärkt auf alle anderen zugehen. Viele von diesen Menschen hätten nicht einmal einen Hausarzt, betonte Midyatli.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.