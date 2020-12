In den USA hat die Auslieferung von Millionen Corona-Impfdosen begonnen.

Zahlreiche Lastwagen verließen das Werk des US-Pharmariesen Pfizer in Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan. Der Transport des Serums erfolgt in Kisten, die in Trockeneis bei minus 70 Grad gelagert sind. Um alle Landesteile in den USA zu versorgen, sind jeden Tag auch 20 Flugzeuge im Einsatz. Bereits heute sollen die ersten Bürgerinnen und Bürger mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer versorgt werden. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat empfohlen, im Dezember zuerst das Personal in den Kliniken und Pflegeheimbewohner zu impfen - das sind insgesamt 24 Millionen US-Bürger.

