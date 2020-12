Es gibt ihn nun, den fertigen Plan, nach dem geimpft werden soll, und wir alle wissen, dass das nur eine Notlösung sein wird. Aber wohl eine angemessene.

Wenn ab dem 27. Dezember tatsächlich mit den Impfungen begonnen werden kann, dann ist es absolut richtig, zuerst die Hochrisikogruppen in den Blick zu nehmen und da zu beginnen, auch wenn dadurch andere, die sich gleichermaßen einen hohen Risiko ausgesetzt sehen, zwangsläufig warten müssen.

Die Ständige Impfkommission, die Wissenschaftler der Leopoldina und der Ethikrat hatten nicht umsonst entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.

(picture alliance / Laci Perenyi)Was Sie über die Impfung wissen müssen

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie geht in die entscheidende Phase: Sobald ein Impfstoff zugelassen wird, beginnen die Impfungen in den deutschen Impfzentren. Wer kann sich impfen lassen? Wie sicher sind die Impfstoffe? Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten und ist man danach immun?

Jeder zweite Corona-Tote ist über 80

Es geht in dieser Enpasslage, die wir solange haben werden, wie die Impfstoffe noch knapp sind, um das Recht auf Leben, gerade auch der älteren Menschen, für die das Risiko statistisch belegt nun mal am höchsten ist.

Das jeder zweite Corona-Tote über 80 Jahre alt ist ist, dürfte doch Beweis genug sein. Würden wir vor diesem Hintergrund die Älteren nicht bevorzugt behandeln, dann müssten wir uns wohl irgendwann mit dem Vorwurf der fahrlässigen Inkaufnahme konfrontiert sehen, die nicht zu rechtfertigen wäre.

Gerade in einer alternden Gesellschaft bleibt das Recht auf Leben ein hohes Gut, das niemals in Frage gestellt werden darf, auch wenn es allen anderen in dieser gewiss brenzligen Situation viel Geduld und Rücksichtnahme abverlangt.

(picture alliance/dpa | Martin Schutt)Impfverordnung "wird auf Akzeptanz treffen"

Gesundheitsminister Jens Spahn hat vorgestellt, in welcher Reihenfolge Risikogruppen gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Cornelia Betsch, Expertin für Gesundheitskommunikation, hält Spahns Pläne für vernünftig. Sie mahnte im Dlf aber entschieden, das Informationsbedürfnis der Menschen ernst zu nehmen.

Geduld und Rücksicht bleibt die Devise

Das gilt, ob der absehbar geringen Zahl an Impfdosen, die in den ersten Monaten zur Verfügung stehen werden, ohnehin für eine große Mehrheit der Bürger. Deshalb bleiben die Abstands- und Hygieneregeln bis auf Weiteres der wichtigste Schutz, sowohl für einen selbst als auch alle anderen.

Ja mehr noch: Wir sollten durch unser stets rücksichtsvolles Verhalten erst einmal alles dafür tun, dass der Lockdown ein Erfolg wird und die täglich steigenden Infektions- und Todeszahlen alsbald wieder der Vergangenheit angehören.

Denn mit den absehbaren Impfungen wird die zweite Welle nicht gestoppt. Da ist unser aller Verhalten viel wichtiger.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.