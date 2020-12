Bundesgesundheitsminister Spahn hat Details seiner Corona-Impfverordnung bekanntgegeben.

Zunächst sollen Menschen geimpft werden, die besonderen Schutz benötigen. Dazu zählen Bewohner in Pflegeeinrichtungen, Personen ab 80 Jahren sowie deren Betreuer. Auch medizinisches Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko gehört zur ersten Gruppe. Die Immunisierung dieser Personen werde mindestens die ersten ein oder zwei Monate im neuen Jahr in Anspruch nehmen, erläuterte der Gesundheitsminister.



Insgesamt sieht die noch nicht veröffentlichte Verordnung vier Stufen vor. In der zweiten Stufe befinden sich unter anderem Menschen über 70, Demenzkranke und Bewohner von Obdachlosen- oder Asylunterkünften. Danach folgen in Stufe drei Menschen über 60, chronisch Kranke oder Beschäftigte in relevanten Berufen wie Erzieherinnen und Lehrer. Alle dann noch nicht geimpften Personen bilden die vierte Gruppe. Spahn bat die Bevölkerung angesichts der großen Zahl von Menschen mit erhöhtem Risiko um Geduld. Er äußerte die Hoffnung, dass bald weitere Impfstoffe in der EU zugelassen würden.



Es ist vorgesehen, dass die Impfungen gegen das Coronavirus am 27.12. beginnen.

