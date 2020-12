Corona-Impfverordnung „Priorisierung wurde danach festgelegt, wo der Nutzen am höchsten ist“ Erwin Rüddel im Gespräch mit Stephanie Rohde

Impfutensilien liegen bereit: In einem ersten Schritt sollen zuerst die Hochrisikogruppen mit dem Wirkstoff versorgt werden (Picture alliance: Hendrik Schmidt )

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel, glaubt nicht, dass es mittel- und langfristig zu wenig Impfstoff geben wird. Im Dlf-Interview verteidigte der CDU-Politiker die von Gesundheitsminister Jens Spahn festgelegte Reihenfolge bei den Impfungen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Verordnung unterzeichnet, die den Rahmen für bald geplante Impfungen gegen das Coronavirus schafft. Festgelegt wird darin, dass Bund und Länder den zunächst nur begrenzt vorhandenen Impfstoff in einer festgelegten Reihenfolge einsetzen sollen. Als erstes sollen demnach über 80-Jährige, Personal und Bewohner in Pflegeheimen sowie Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko - etwa in Intensivstationen, Notaufnahmen und Rettungsdiensten geimpft werden. Zur Gruppe 2 gehören dann über 70-Jährige und unter anderem Menschen mit Demenz oder einer geistigen Behinderung. Die von Spahn festgelegte Priorisierung bei der Impfreihenfolge ist jedoch nicht unumstritten.

(picture alliance / Laci Perenyi)Kampf gegen Corona - Was Sie über die Corona-Impfung in Deutschland wissen müssen

Sobald ein Impfstoff zugelassen wird, beginnen die Impfungen in den deutschen Impfzentren. Wer kann sich impfen lassen? Wie sicher sind die Impfstoffe? Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten und ist man danach immun? Ein Überblick.

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel, verteidigte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, die Impfverordnung des Gesundheistministeriums. Die Reihenfolge bei der Priorisierung sei danach ausgesucht worden, wo der Nutzen am höchsten ist. "Und der Nutzen ist da am höchsten, wo der Tod und schwerste Erkrankungen vermieden werden. Und das sind nun mal die Menschen in Pflegeeinrichtungen und die, die diese Menschen direkt versorgen", sagte der CDU-Politiker.

Rüddel betonte, dass Deutschland am 21. Dezember die erste reguläre Zulassung eines Impfstoffen bekommen werde – "keine Notzulassung, wie in allen anderen Ländern". Für den 6. Januar erwartet der Gesundheitsexperte die Zulassung des Moderna-Impfstoffs in der EU. "Und ich glaube, da kommen noch einige dazu."

(picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)Corona-Impfverordnung - Eine Notlösung, aber eine angemessene

Dlf-Hauptstadtkorrespondent Volker Finthammer findet es absolut richtig, zuerst Hochrisikogruppen wie die Über-80Jährigen gegen das Coronavirus zu impfen. Auch wenn das zwangläufig bedeutet, dass andere Gruppen zurückstehen müssen.

Rüddel zeigte sich daher zuversichtlich, das langfristig eine ausreichende Anzahl an Impfdosen zur Verfügung stehen werde. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach ein, zwei Monaten die vulnerabelste Risikogruppe geimpft haben und dass das dann noch vor Ostern deutlich in die Breite geht", so Rüddel. Er geht davon aus, "dass wir bis zum Sommer das Gros der Menschen, die sich impfen lassen wollen, geimpft haben. Ich hoffe, dass es dann 60 Prozent sind und dass dann eine Herdenimmunität gegeben ist und der Fluch der Pandemie dann endlich beendet ist."

