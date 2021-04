Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft das Land Berlin die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus.

So dürfen ab morgen in der Hauptstadt abends nach 21 Uhr nur noch zwei Menschen gemeinsam draußen unterwegs sein. Das gab der Regierende Bürgermeister Müller nach einer Sondersitzung des Senats bekannt. In der kommenden Woche soll auch die Betreuung in Kindertagesstätten wieder stärker eingeschränkt werden.



Baden-Württemberg beschloss unterdessen, zunächst keine weiteren Modellprojekte für Öffnungen nach dem Vorbild der Stadt Tübingen zu genehmigen. Sozialminister Lucha sagte in Stuttgart, solche Vorhaben seien angesichts der derzeitigen Zahlen vorerst nicht angebracht. In Tübingen können negativ getestete Personen beispielsweise die Außengastronomie sowie Geschäfte und Kultureinrichtungen besuchen.

