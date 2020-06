Nach den Coronavirus-Ausbrüchen in mehreren Schlachtbetrieben werden in der industriellen Fleischproduktion angeprangert. Doch diese sind seit langem bekannt und wurden nicht angegangen. Warum nicht? Das war am Mittwoch Thema der Dlf-Sendung "Zur Diskussion".

Seit über 20 Jahren stoße jegliche Kritik an den Produktionsbedingungen in der Fleischindustrie "auf Granit", sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft "Nahrung-Genuss-Gaststätten" im Raum Oldenburg, Matthias Brümmer, in der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk (Audio-Link). Man habe es mit einem Industriezweig zu tun, der die Menschen in den sogenannten "Schlacht- und Zerlegebereichen" bis zu 90 Prozent über Werkverträge beschäftige. Die soziale Verantwortung werde von den Schlachthofbetreibern an "dubiose Subunternehmer" abgegeben.

Es geht auch um die Dumping-Preise in Discountern und das Tierwohl

Auch die Referentin für Landwirtschaft und Tierhaltung der Entwicklungs- und Umweltorganisation "Germanwatch", Reinhild Benning, betonte die Versäumnisse in der Politik. Es sei nicht verwunderlich, dass es nun einen Coronavirus-Ausbruch in Schlachthöfen gebe. Vielmehr wundere sie sich darüber, dass die Landesregierungen nicht schon früher die Missstände in den Betrieben kontrolliert hätten. Spätestens mit dem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in den Niederlanden im Mai sei der "Warnschuss" da gewesen.



In der Kritik stehen die schlechte Bezahlung der Arbeitskräfte, die beengten Arbeitsbedingungen in den Betrieben, der enorme Zeitdruck, der auf den Mitarbeitern lastet, die fehlende Umsetzung der Hygieneregeln sowie die Lebensbedingungen: Viele der Arbeitenden stammen aus osteuropäischen Ländern und werden von den Subunternehmen häufig in Massenunterkünften untergebracht.



Experten gehen zudem davon aus, dass die klimatischen Bedingungen in den Schlachthöfen zu der schnellen Verbreitung des Virus beitragen: Maßgeblich seien vermutlich die kühle Luft und deren permanente Umwälzung. Untersucht und im Dlf erläutert hat das unter anderem der Direktor des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit an der Uniklinik Bonn, Exner.



Der Geschäftsführer der "Simon-Fleisch GmbH" aus Wittlich, Bernhard Simon, forderte deswegen neben der Aufarbeitung der sozialen Missstände auch eine genauere wissenschaftliche Untersuchungen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner trifft sich am Freitag mit Branchenvertretern

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz aus Nordrhein-Westfalen, Ursula Heinen-Esser, betonte, dass es nicht reiche, den Blick nur auf die Schlachthöfe zu richten. Man müsse die gesamte Kette der Fleischproduktion in den Blick nehmen. Dazu zählten die Discounter, die Fleisch zu Dumping-Preisen anböten, sowie auch die Tierhaltung und das Tierwohl. Zudem stelle sich die Frage, welche Kosten durch eine Umstellung in den Fleischbetrieben auf andere Beteiligte zukämen, zum Beispiel auf Landwirte.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.