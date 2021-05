Corona in Deutschland

In Deutschland sind Tests zur Einführung eines digitalen Impfpasses angelaufen.

Es solle in Impfzentren geprüft werden, was gut funktioniere und was gegebenenfalls verändert werden müsse, teilte ein Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums mit. Er versicherte, dass die Einführung im Zeitplan liege. Vor den Sommerferien solle der Impfpass angeboten werden.



Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament hatten sich vergangene Woche auf ein einheitliches Zertifikat zum 1. Juli verständigt.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.