Corona in England

Trotz der bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in England hat Premierminister Johnson die Bevölkerung weiter zu Vorsicht und Rücksichtnahme aufgerufen. Die Pandemie sei bei weitem nicht vorbei, sagte Johnson in London. Sie gefährde weiterhin die Gesundheit der Menschen, deshalb könne die Bevölkerung nicht einfach zu einem Leben wie vor der Corona-Krise zurückkehren.

Die Regierung empfehle deshalb mit Nachdruck, an Orten mit vielen Menschen wie etwa im öffentlichen Nahverkehr nach wie vor eine Maske zu tragen, betonte Johnson. Zudem sollten Nachtclubs und andere Veranstalter den Impfstatus ihrer Gäste auch künftig mithilfe eines digitalen Nachweises kontrollieren. Eine gesetzliche Grundlage für solche Maßnahmen gibt es dann aber nicht mehr.

Ende fast aller Auflagen am 19. Juli

In England werden ungeachtet steigender Infektionszahlen durch die hochansteckende Delta-Variante am 19. Juli fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Damit entfallen zum Beispiel Abstandsregeln, Maskenpflicht und die obligatorische Registrierung etwa beim Restaurantbesuch. Auch Nachtclubs und Diskotheken dürfen dann wieder Besucher empfangen. Lediglich die Einreiseregeln, die für nicht Geimpfte oder Einreisende aus sogenannten roten Ländern eine Quarantäne vorschreiben, bleiben in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.