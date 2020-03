In österreichischen Supermärkten müssen die Kundinnen und Kunden ab heute wegen des Coronavirus einen Mundschutz tragen.

Das hatte die Regierung in Wien Anfang der Woche mitgeteilt. Die Geschäfte wollen nach eigenen Angaben in möglichst vielen Filialen einen Mund-Nasen-Schutz verteilen.



Die österreichische Entscheidung hat auch in Deutschland eine Debatte ausgelöst. Einige Kommunen haben bereits angekündigt, dass Schutzmasken in Supermärkten und im Nahverkehr zur Pflicht werden. Bundesinnenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn sehen dafür derzeit keine Notwendigkeit.