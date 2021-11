Russlands Präsident Putin hat das Militär zum Bau medizinischer Einrichtungen für die stark wachsende Zahl von Corona-Patienten aufgefordert.

Die zusätzlichen Behandlungsmöglichkeiten sollten das Gesundheitswesen entlasten, sagte Putin bei einer Sitzung in Moskau, an der auch Verteidigungsminister Schoigu teilnahm. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt täglich bei über 40.000. Zudem verzeichnet Russland mehr als 1.000 Tote am Tag. Experten vermuten, dass die Zahlen tatsächlich deutlich höher sind.



Wegen des sprunghaften Anstiegs der Infektionen hatte Putin arbeitsfreie Tage bis mindestens 7. November verfügt. In der Hauptstadt Moskau und anderen Regionen gilt zudem ein Teil-Lockdown. Die meisten Geschäfte sind zu, Supermärkte und Apotheken sind noch geöffnet.

