In vielen Ländern steigt die Zahl der Corona-Fälle wieder deutlich an.

In Russland gab es zuletzt über 37.000 Ansteckungen und mehr als 1.000 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Die Regierung verhängte deshalb eine arbeitsfreie Woche, die am kommenden Wochenende beginnt. In Großbritannien stieg die Zahl der Neuansteckungen auf den höchsten Wert seit Juli. Innerhalb einer Woche wurden mehr als 333.000 Menschen positiv getestet. Trotz einer hohen Impfquote liegt die Zahl der Toten höher als in vielen anderen europäischen Staaten.



Die Regierung von Bulgarien geht davon aus, dass sie wegen Problemen im Gesundheitswesen Hilfe aus dem Ausland in Anspruch nehmen muss. Das besonders betroffene Nachbarland Rumänien führt wegen der erneut steigenden Infektionszahlen ab Montag neue Beschränkungen ein. In Estland gab es Proteste tausender Menschen gegen geplante Corona-Maßnahmen. Das Land hat eine der höchsten Infektionsraten in Europa.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.