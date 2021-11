Indonesien hat als erstes Land den Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Novavax zugelassen.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Impfstoff für Indonesien unter dem Markennamen Covovax in Indien hergestellt. Die Auslieferung solle in Kürze beginnen. Novavax hat auch in der EU eine Zulassung beantragt und bereits einen Liefervertrag abgeschlossen. Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin plant das Vakzin für 2022 bereits ein.



Indonesien ist von der Pandemie nach wie vor stark betroffen und hat zugleich Probleme, genügend Impfstoff für seine 270 Millionen Einwohner zu beschaffen. Covovax fgilt als Hoffnungsträger für ärmere Länder, weil es sich bei Kühlschranktemperatur lagern lässt, anders als etwa das Präparat von Biontech/Pfizer.

