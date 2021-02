Bundesgesundheitsminister Spahn hat seine Teilnahme an einem Abendessen mit zahlreichen Teilnehmern kurz vor einem positiven Corona-Befund im Oktober gerechtfertigt.

Jemanden unwissentlich anzustecken, hätte er zutiefst bedauert, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Das sei, wohl auch aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen, nicht passiert, fügte der Minister hinzu. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte berichtet, Spahn habe am 20. Oktober an einem Treffen mit etwa einem Dutzend Unternehmern in Leipzig teilgenommen. Einen Tag später hatte das Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass Spahn am Nachmittag positiv auf das Virus getestet worden sei.

