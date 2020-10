US-Präsident Trump ist nach seiner Infektion mit dem Coronavirus in das Walter-Reed-Militärkrankenhaus bei Washington gebracht worden. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte, teilte das Weiße Haus mit. Trump werde die nächsten Tage in der Präsidentensuite des Krankenhauses arbeiten.

In einem Video, das kurz vor seiner Einlieferung veröffentlicht wurde, sagte Trump, er denke, dass es ihm sehr gut gehe. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie er einen Hubschrauber bestieg, der ihn zum Krankenhaus brachte.



Nach Angaben seines Leibarztes wurde der 74-Jährige bereits zuvor mit einer experimentellen Antikörper-Therapie behandelt. Im Krankenhaus erhält er nun das Medikament Remdesivir. Wie das Weiße Haus mitteilte, muss er nicht beatmet werden.



In einem Monat findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Trumps Wahlkampfteam teilte mit, die geplanten Veranstaltungen würden verschoben oder virtuell abgehalten. Der demokratische Kandidat Biden sagte, Trumps Infektion sei eine Mahnung für alle US-Amerikaner, das Virus ernst zu nehmen.



Der US-Präsident und die ebenfalls infizierte First Lady erhielten Genesungswünsche unter anderem vom früheren Präsidenten Obama und von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Auch Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron sendeten Botschaften nach Washington.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.