Nach der Corona-Infektion von US-Präsident Trump hat dessen Wahlkampfteam vorübergehend alle seine geplanten Auftritte vor Publikum abgesagt. Die bislang angekündigten Veranstaltungen würden verschoben oder sollten virtuell abgehalten werden, erklärte ein Sprecher in Washington.

Für den Präsidenten bedeute das einen massiven Einschnitt und das Ende seiner Wahlkampfstrategie, sagte Michael Werz vom Center for American Progress im Deutschlandfunk. Es werde sich zeigen, wie der Präsident damit umgehe. Trump habe bis zuletzt auf zahlreiche Massenveranstaltungen gesetzt.



Trump befindet sich derzeit mit seiner Frau Melania, die ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde, in Quarantäne im Weißen Haus. Nach Angaben seines Stabschefs zeigen Beide leichte Krankheitssymptome. Zuvor hatte es geheißen, der Präsident sei bei guter Gesundheit. Ein Corona-Test bei Vizepräsident Pence fiel negativ aus. Zuvor war bei Trumps Beraterin Hicks eine Infektion festgestellt worden. Sie hatte den Präsidenten in dieser Woche zu mehreren Terminen begleitet.

Corona-Test bei Herausforder Biden negativ

Ein Test bei Trumps Herausforderer Biden fiel negativ aus. Biden und Trump standen vor wenigen Tagen in ihrer ersten Fernsehdebatte gemeinsam auf einer Bühne. Der demokratische Präsidentschaftskandidat twitterte, er bete für die Gesundheit Trumps und seiner Frau. Biden rief dazu auf Masken zu tragen, Abstand zu halten und sich die Hände zu waschen.

Auch Staats- und Regierungschefs aus aller Welt übermittelten Genesungswünsche, darunter Bundeskanzlerin Merkel.



Der Umgang mit der Pandemie ist ein wichtiges Thema im US-Wahlkampf. Trump stellte das Virus wiederholt als harmlos dar und lehnte größere Schutzmaßnahmen ab. In den USA sind bislang mehr als 200.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.