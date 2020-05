Als Reaktion auf die Häufung von Corona-Infektionen in Schlachthöfen plant Bundesarbeitsminister Heil strengere Auflagen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, geht es dabei besonders um die Werkverträge in der Branche. In einem Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums heißt es demnach: "Künftig soll das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch in Betrieben der Fleischwirtschaft nur noch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein."



Die Fleischindustrie steht wegen prekärer Arbeits- und Unterkunftsbedingungen bereits seit vielen Jahren in der Kritik. In mehreren Landkreisen gab es Fälle von gehäuften Corona-Infektionen, zuletzt wurde das Virus in einem Schlachthof im Landkreis Straubing-Bogen in Bayern bei fast 60 Menschen festgestellt.