Vor den Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Auflagen mehren sich Forderungen nach strengeren Regeln.

Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man müsse versuchen, die neuen Virus-Varianten durch konsequente Maßnahmen rechtzeitig einzudämmen. Lieber jetzt einmal richtig anstatt eine Endlosschleife bis in den Sommer hinein, meinte der CDU-Politiker. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Lockdown habe bisher zu wenig bewirkt. Es müsse deshalb überlegt werden, wo die Infektionen herkämen und ob weitere Bereiche in die Beschränkungen einbezogen werden müssten. Linksfraktionschef Bartsch verlangte mit Blick auf die Virus-Mutationen eine Beschränkung des Flugverkehrs. Außerdem müsse bei den Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Regierungschefs der Länder die Situation in den Pflegeheimen ganz oben auf der Tagesordnung stehen.

