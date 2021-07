Von Donnerstag an gelten in griechischen Bars wieder striktere Corona-Maßnahmen.

Die Behörde für Zivilschutz erklärte, Grund sei der starke Anstieg der Neuinfektionen. Die Entwicklung der Zahlen wird vor allem auf das Nachtleben zurückgeführt. Das Durchschnittsalter der Infizierten liegt den Angaben zufolge bei 27 Jahren. Die griechische Gesundheitsbehörde meldete heute rund 1.800 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Vergangene Woche waren es noch zwischen 600 und 700 Neuinfektionen täglich.



Auch in der spanischen Region Katalonien wird das Nachtleben stark eingeschränkt. Von Freitagabend an sollen wegen steigender Infektionszahlen die Innenbereiche der Lokale geschlossen werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Katalonien liegt bei etwa 380. Vor einer guten Woche lag dieser Wert noch bei 55.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.