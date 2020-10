Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit den Stadtoberhäuptern von elf deutschen Großstädten über Maßnahmen gegen steigende Corona-Infektionszahlen. Am Mittag will sich Merkel per Schaltkonferenz mit den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern austauschen.

In vielen Ballungsräumen war in den vergangenen Tagen der Grenzwert bei den Neuinfektionen überschritten worden. Inzwischen liegt auch in Frankfurt am Main und in Berlin die Zahl über dem als kritisch eingestuften Wert von 50 bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Als Konsequenzen daraus ordnete die Stadt Frankfurt unter anderem eine nächtliche Sperrstunde an. In Berlin gilt dies seit der vergangenen Nacht. Auch andere Städte und Landkreise weisen hohe Infektionswerte auf - unter anderem Bremen, Hagen, Hamm und Offenbach.



Nach Angaben des Robert-Koch Instituts haben die Gesundheitsämter innerhalb der vergangenen 24 Stunden 4.516 Neuinfektionen gemeldet. RKI-Präsident Wieler hält es für möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreiten könnte.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 08.10.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 04.10.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 02.10.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.