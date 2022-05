Nordkorea, Pjöngjang: Eine Lehrerin misst die Körpertemperatur einer Schülerin. (Cha Song Ho/AP/dpa)

Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete innerhalb von 24 Stunden 232.880 neue Fälle des Fiebers - so wird eine Covid-19-Erkrankung in dem Land offiziell bezeichnet. Sechs weitere Menschen starben. Allerdings ist nicht in jedem Fall klar, ob tatsächlich eine Corona-Infektion vorliegt, weil Nordkorea nur über sehr wenige Test-Kapazitäten verfügt.

Die Regierung in der Hauptstadt Pjöngjhang hatte am Donnerstag den Ausbruch der Infektionskrankheit bestätigt und den Notstand ausgerufen. Machthaber Kim Jong Un ordnete einen landesweiten Lockdown an. Unter den 25 Millionen Einwohnern sind vermutlich nur wenige Menschen gegen das Coronavirus geimpft - auch weil die Regierung angebotene Impfstoff-Lieferungen aus dem Ausland bislang stets abgelehnt hat.

