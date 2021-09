Das Bundesgesundheitsministerium sieht ungeachtet der sinkenden Corona-Infektionszahlen noch keinen Grund für Entwarnung.

Dafür sei es noch zu früh, hieß es in Berlin. Das Ministerium erklärte die sinkende Inzidenz unter anderem mit der bislang erreichten Impfquote und den Zugangsregeln nur für Geimpfte, Genesene und Getesteste in vielen Bereichen. Zudem könne man davon ausgehen, dass die Entwicklung auch auf einen Rückgang des Sommerreiseverkehrs zurückzuführen sei.



Die Sieben-Tage-Inzidenz war heute erneut gesunken und betrug nach Angaben des Robert Koch-Instituts von heute früh 62,5 gegenüber 63,1 am Tag davor und 74,7 vor einer Woche.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.