RKI-Wochenbericht

Das Robert Koch-Institut in Berlin (imago / Reiner Zensen)

Der Wert nahm in der Woche bis zum 18. Dezember um elf Prozent gegenüber der Vorwoche zu, wie aus dem jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Bereits in den beiden vorherigen Wochen hatte die Inzidenz leicht zugelegt. Daneben weist das RKI abermals daraufhin, dass die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen weiterhin über dem Niveau der Vorjahre liegt. Über die Hälfte solcher Infekte, die zu einem Arztbesuch führten, wurden von Influenzaviren ausgelöst, gefolgt von 15 Prozent der Fälle durch RS-Viren. Das Coronavirus hingegen wurde in lediglich fünf Prozent der untersuchten Proben nachgewiesen.

Darüber hinaus beobachtet das RKI eine Zunahme bakterieller Infektionen der Atemwege durch Streptokokken und Pneumokokken.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.