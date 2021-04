Deutschland rechnet im Zuge der EU-Konjunkturhilfen mit rund 28 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union.

Das Kabinett billigte den von Finanzminister Scholz vorgelegten Investitionsplan. Ein solcher Plan ist Voraussetzung für die Zuteilung von Mitteln. Neun Zehntel der vorgesehenen Ausgaben dienten dem Klimaschutz und der Digitalisierung. Einzelheiten will Scholz am Nachmittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Le Maire vorstellen. Der Wiederaufbaufonds der EU hat insgesamt ein Volumen von 750 Milliarden Euro.



Zudem beschloss das Kabinett die für dieses Jahr geplante Renten-Nullrunde im Westen. Dort werden die Altersbezüge im Juli nicht wie in den vergangenen Jahren üblich erhöht. Im Osten ist eine minimale Erhöhung von 0,72 Prozent vorgesehen. Der Schritt war mehrfach angekündigt worden. Begründet hatte Bundesarbeitsminister Heil die Nullrunde mit der Corona-Krise.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.