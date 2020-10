Bundeskanzlerin Merkel hat im sogenannten Corona-Kabinett mit den Fachministern über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten.

Regierungssprecher Seibert sagte im Anschluss in Berlin, man sei sich einig darüber, dass die Pandemielage in Deutschland ernst sei. In den kommenden Wochen entscheide sich, ob Deutschland sich weiterhin erfolgreich gegen die Ausbreitung des Virus stemmen könne. Das Wichtigste sei, dass man bundesweit gewährleisten könne, Infektionsketten nachzuverfolgen. Dazu müsse alles dafür unternommen werden, wieder unter die Inzidenzzahl von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu kommen.



Diskutiert worden sei zudem, ob die Quarantäne im Falle eines negativen Corona-Tests von zehn auf fünf Tage verringert werden könne. Beschlüsse dazu würden in dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch getroffen werden, hieß es weiter. Auch das in den vergangenen Tagen vielfach kritisierte Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands sei Thema gewesen. Der Hamburger Virologe Schmidt-Chanasit hält die Vorgabe für völlig realitätsfern. Er sagte im Deutschlandfunk, jede Regelung müsse zielgerichtet und verhältnismäßig sein. Ansonsten entstehe in der Bevölkerung eine gewisse Corona-Müdigkeit.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.