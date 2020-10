Nach Ansicht der Bundesregierung ist die Lage der Coronavirus-Pandemie in Deutschland ernst. Regierungssprecher Seibert sagte nach Beratungen des sogenannten Corona-Kabinetts in Berlin, man stehe am Beginn einer zweiten Welle. Die kommenden Wochen seien entscheidend. Das Wichtigste sei nun, dass man bundesweit gewährleisten könne, die Infektionsketten nachzuverfolgen.

Seibert verteidigte zugleich das heftig diskutierte Beherbergungsverbot und die Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten. Es sei nicht ganz unverständlich, dass sich Regionen mit niedrigen Infektionszahlen vor einer Ausbreitung des Virus schützen wollten. Der Hamburger Virologe Schmidt-Chanasit hält die Vorgabe für völlig realitätsfern. Er sagte im Deutschlandfunk, jede Regelung müsse zielgerichtet und verhältnismäßig sein. Ansonsten entstehe in der Bevölkerung eine gewisse Corona-Müdigkeit.

Streitpunkt Beherbergungsverbot

Auch der Deutsche Städtetag verlangte ein Ende der Regelung. Sein Präsident, der Leipziger Oberbürgermeister Jung, sagte der Funke Mediengruppe, das Verbot sei nicht durchdacht. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Hotels oder der Verkehr mit Bus und Bahn Hotspots seien.



Rheinland-Pfalz setzt das geplante Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Krisengebieten vorerst nicht in Kraft. Das kündigte Ministerpräsidentin Dreyer inzwischen in Mainz an. Die Rückmeldungen aus den Kommunen seien verheerend, so die SPD-Politikerin. Auch bundesweit sei die Diskussion über den Sinn dieses Verbots extrem virulent.



Die niedersächsische Gesundheitsministerin Reimann dagegen verteidigte das Verbot. Es sei besser als strenge Quarantäne-Maßnahmen, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Im Sommer habe man gesehen, dass durch Reisen das Virus in ganz erheblichem Maße verbreitet worden sei. Das Virus mache keinen Unterschied zwischen Ausland und Inland. Mit dem Beherbergungsverbot habe man es sich nicht leicht gemacht, betonte Reimann. Sie appellierte an die Menschen, zu prüfen, ob sie wirklich verreisen wollten. Eine Erhöhung der Bußgelder für Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen lehnte Reimann ab. Damit bezwinge man keine Pandemie.

"Gängelung der Menschen"

Zuvor hatte der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach argumentiert, die Maßnahme sei ein Fehler. Das Reisen innerhalb Deutschlands trage kaum zu neuen Fällen bei, die Regelung wirke wie eine "Gängelei der Menschen", sagte er in mehreren Interviews. Damit riskiere man, die Unterstützung der Bevölkerung zu verlieren. Bundestagsvizepräsident Kubicki sagte der "Bild"-Zeitung, er halte die Maßnahme für rechtswidrig, weil sie weder verhältnismäßig noch geeignet sei. Berlins Regierender Bürgermeister Müller forderte, dass das Thema noch einmal bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch beraten werden müsse. Der Deutsche Hotel-und Gaststättenverband erklärte, er erwarte noch in dieser Woche Klagen gegen das Beherbergungsverbot.

Kanzleramtsminister Braun verteidigt Regelung

Kanzleramtsminister Braun betonte dagegen, die Regelung sei wegen des unterschiedlichen Infektionsgeschehens unvermeidlich gewesen. Er sprach in der ARD von einer "echten Notfallmaßnahme". Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet appellierte an die Bürger, Reisen in den Herbstferien wegen steigender Corona-Zahlen möglichst zu unterlassen. Die gelte auch für Urlaube innerhalb Deutschlands, sagt der CDU-Politiker. Ähnlich hatte sich der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann zuvor geäußert.

Corona-Kabinett erwägt Reduzierung der Quarantäne-Dauer

Diskutiert worden sei laut Regierungssprecher Seibert zudem, ob die Quarantäne im Falle eines negativen Corona-Tests von zehn auf fünf Tage verringert werden könne. Beschlüsse dazu würden in dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch getroffen werden, hieß es weiter.



Inzwischen wird die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche von immer mehr Großstädten und Regionen in Deutschland überschritten. Auch Duisburg gehört inzwischen zu den Städten, die über diesem sogenannten Inzidenzwert liegen, dort liegt der Wert bei 50,1. München liegt auch wieder über dem kritischen Wert. Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt Düsseldorf steht kurz davor. Der Wert liegt bei 49,2. Von den insgesamt vier deutschen Millionenstädten überschreitet damit nur noch Hamburg diese Grenze nicht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 12.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



