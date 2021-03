Kanzleramtsminister Braun hat eine vollständige Rücknahme der Corona-Beschränkungen für den Sommer unter Bedingungen in Aussicht gestellt.

Wenn jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht worden sei, dann könne man zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Voraussetzung sei allerdings, dass die Impfstoffhersteller ihre Lieferversprechen einhalten würden. Außerdem dürfe keine Mutante auftauchen, die den ganzen Impferfolg infrage stelle.



Der Kanzleramtschef äußerte die Vorstellung, dass in einem Zwischenstadium drei Gruppen ihre Freiheitsrechte schon früher zurückbekämen. Braun nannte konkret "Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete". Er appellierte an die Unternehmen in Deutschland, ihre Mitarbeiter auf das Coronavirus hin zu testen.

