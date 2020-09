Heute beginnt die Auszahlung des im Juni von der Bundesregierung beschlossenen Corona-Kinderbonus. Er soll Familien unterstützen und den Konsum ankurbeln. Wer bekommt das Geld, wie viel gibt es und wird es tatsächlich ausgegegen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wieviel Geld gibt es?

Insgesamt werden pro Kind 300 Euro ausgezahlt. Zunächst 200 Euro in diesem Monat, im Oktober dann weitere 100 Euro. Die Auszahlung durch die Familienkassen verläuft schrittweise. Entscheidend ist die Endziffer der Kindergeldnummer. Endet diese mit einer Null, gehört man zu den ersten, die den Kinderbonus bekommen.

Muss man den Kinderbonus beantragen?

Nein. Der Kinderbonus wird automatisch ausgezahlt. Das Geld wird nicht zusammen mit dem regulären Kindergeld überwiesen, sondern als eigene Zahlung.

Wer bekommt das Geld?

Maßgeblich dafür ist, ob Kindergeld bezogen wird. Als Grundregel gilt: Wenn ein Kind in diesem Jahr mindestens in einem Monat kindergeldberechtigt ist, wird auch der Bonus ausgezahlt. Das bedeutet: Für Kinder, die in diesem Jahr beispielsweise ihre Ausbildung abgeschlossen haben, im Januar aber noch Kindergeld bekommen haben, wird der Bonus gezahlt. Gleiches gilt, wenn Kinder erst im Dezember auf die Welt kommen und die Eltern dann erstmals Kindergeld beziehen – der Bonus soll dann nachträglich ausgezahlt werden.

Dürfen Alleinerziehende den Bonus komplett behalten?

Nein. Dem alleinerziehenden Elternteil, der das Kindergeld bekommt, wird auch der Bonus ausgezahlt. Aber wenn der andere Elternteil Unterhalt zahlt, darf er die Hälfte des Bonus davon abziehen. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter kritisiert das. Von dort heißt es, der Kinderbonus werde dort gebraucht, wo das Kind seinen Lebensmittelpunkt habe.

Wird der Kinderbonus auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet?

Nein. Auf Hartz IV wird der Bonus nicht angerechnet, ebenso wenig auf einen Unterhaltsvorschuss; diese Zahlungen laufen weiter wie bisher.

Bekommen auch einkommensstarke Familien das Geld?

Ja – viele werden das Geld aber nicht behalten dürfen. Acht von zehn Familien, die den Kinderbonus ausgezahlt bekommen, sollen das Geld behalten dürfen. Bei den anderen wird es mit der Steuer verrechnet. Profitieren soll beispielsweise ein Elternpaar mit drei Kindern und bis zu rund 67.800 Euro Jahreseinkommen. Bei höherem Einkommen bleibt weniger übrig – ab einem Einkommen von 106. 000 Euro nichts mehr. Bei verheirateten Eltern mit einem Kind bleibt ab 86.000 Euro Jahreseinkommen von dem Bonus nichts mehr übrig.

Wieviel kostet der Kinderbonus den Staat?

Insgesamt wird der Staat rund 4,3 Milliarden Euro für den Kinderbonus ausgeben. Experten gehen allerdings davon aus, dass zumindest ein großer Teil davon wieder im Wirtschaftskreislauf landet und so über Umsatz- und andere Steuern auch wieder an den Staat zurückfließt.

Was wollen Familien mit dem Geld machen?

Nach einer Umfrage des wirtschaftsnahen Instituts IW wollen 61 Prozent der Eltern zumindest einen Teil des Geldes für den Konsum ausgeben, 39 Prozent wollen ihn aber auch komplett sparen. Im Schnitt könnten pro Kind rund 128 Euro zeitnah wieder ausgegeben werden. Insgesamt dürften demnach von 4,3 Milliarden Euro, die der Staat für den Kinderbonus ausgibt, rund 2,3 Milliarden wieder bei Unternehmen landen. Nach Ansicht des IW könnte der Kinderbonus damit einen Konjunkturaufschwung unterstützen.

Ist der Kinderbonus eigentlich eine neue Idee?

Nein. Vor gut zehn Jahren wurde schon einmal ein solcher Bonus ausgezahlt, der allerdings deutlich niedriger ausfiel. Anlass war damals die Finanzkrise. Die Koalition einigte sich auf einen Kinderbonus von 100 Euro pro Kind, der zwischen April und Juni 2009 ausgezahlt wurde.

Wo bekomme ich weitere Informationen?

Das Bundesfamilienministerium hat eine eigene Internetseite eingerichtet, auf der viele Fragen zum Kinderbonus beantwortet werden: Hier findet man diese Seite.



Allgemeine Fragen zum Kindergeld lassen sich über diese Seite der Arbeitsagenturen beantworten.



Kritik am Kinderbonus kommt unter anderem vom Bundesverband Alleinerziehender Mütter und Väter. Auf deren Internetseite lassen sich die Kritikpunkte im Detail nachlesen.