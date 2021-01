Die Kritik der SPD an der Impfkampagne der Bundesregierung und an Gesundheitsminister Spahn (CDU) reißt nicht ab. Der Abgeordnete Florian Post forderte sogar einen Untersuchungsausschuss. Die Union wertet die Vorwürfe des Koalitionspartners als Wahlkampfmanöver.

SPD-Generalsekretär Klingbeil kritisierte am Montag in der ARD "chaotische Zustände" rund um den Impfbeginn, die Menge des Vakzins reiche nicht aus: Es könne nicht sein, "dass ein Land, in dem dieser Impfstoff sogar erforscht wurde", am Ende zu wenige Dosen habe, sagte Klingbeil. Die Bundesregierung hätte zusätzlich zu den Kontingenten, die über die EU verteilt wurden, auch eigene Lieferungen bei Biontech/Pfizer ordern müssen.



Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Post forderte sogar einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Beschaffung: Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn hätten in ihrem Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. "Doch beide haben die Impfstoff-Beschaffung den Dilettanten um EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen anvertraut", sagte Post der "Bild"-Zeitung.



Und Vizekanzler und Bundesfinanzminister Scholz (SPD) überreichte Gesundheitsminister Spahn laut "Bild" im Namen der SPD-regierten Bundesländer einen vierseitigen Fragenkatalog rund um das Thema Impfen. Unter anderem will er demnach wissen, warum die EU so wenig Impfdosen bestellt habe und warum sie höhere Lieferangebote von Biontech und Moderna ausgeschlagen habe.

Kramp-Karrenbauer: SPD macht Wahlkampf

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer bezeichnete die Kritik der SPD als "billigen Versuch, inmitten der Pandemie Wahlkampf zu machen". Die Entscheidungen seien von der Bundesregierung aus Union und SPD zusammen getroffen worden, entweder gemeinsam im Corona-Kabinett oder im Bundeskabinett. "Mir scheint die SPD da mehr mit dem Kampf um eigene Umfragewerte beschäftigt zu sein als mit dem Kampf gegen die Pandemie. Das spricht für sich."



2021 gilt als Superwahljahr - mit der Bundestagswahl im September, sechs Landtagswahlen und zwei Kommunalwahlen.



Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) warnte vor einer Aufkündigung des überparteilichen Zusammenhalts in der Corona-Krise. "Deutschland hat sich in dieser Pandemie von anderen Ländern unterschieden, indem die Krise nicht parteipolitisch aufgeladen wurde. Das hat nur ein Akteur gemacht - die AfD", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Alle anderen Parteien hätten zusammengehalten.



Auch Bundesgesundheitsminister Spahn wies Kritik an der Impfstoffbeschaffung erneut zurück. Im ZDF sagte er: "Zuerst einmal ist es weiterhin aus meiner Sicht richtig, diesen europäischen Weg gegangen zu sein und zu gehen." Man habe von Anfang an auf mehrere Hersteller gesetzt, da nicht klar gewesen sei, wer als Erstes ans Ziel komme.

